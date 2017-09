Copom chegou a discutir benefícios de fim de cortes de juros

São Paulo – O Banco Central chegou a discutir os benefícios da antecipação tempestiva do ciclo de afrouxamento monetário, mas julgou mais benéfico sinalizar o encerramento gradual diante das circunstâncias atuais de inflação baixa e indícios de recuperação econômica.

“Um processo gradual facilita a comunicação e permite o acúmulo de mais evidências sobre o comportamento da economia à época de encerramento do ciclo”, apontou o BC por meio da ata do Comitê de Política Monetária (Copom) divulgada nesta terça-feira.

“Avaliando as circunstâncias atuais, o Copom julgou conveniente sinalizar que, caso o cenário básico evolua conforme esperado no momento, o Comitê antevê encerramento gradual do atual ciclo de flexibilização monetária”, completou o comunicado.

Na semana passada o BC cortou a taxa básica de juros novamente em 1 ponto percentual, levando-a a 8,25 por cento ao ano, e indicou que vai desacelerar o ritmo de reduções de forma gradual.