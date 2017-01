Consumo de gás natural no Brasil cai 14,45% em novembro

Rio de Janeiro – O consumo brasileiro de gás natural em novembro caiu 7,94 por cento ante o mesmo mês de 2015, para 68,72 milhões de metros cúbicos de gás natural por dia, mas já dá sinais de recuperação, afirmou nesta quinta-feira a Associação Brasileira das Empresas Distribuidoras de Gás Canalizado (Abegás).

Em relação a outubro, o consumo cresceu 5,6 por cento, com impulso dos dois principais setores de consumo de gás natural: industrial, com alta de 2,3 por cento ante o mês anterior, e geração elétrica, com avanço de 18,3 por cento.

“O consumo industrial dá sinais de recuperação… Esperamos uma recuperação gradual da demanda por gás natural, principalmente na indústria, que sofreu impacto direto da desaceleração econômica do país nos últimos anos”, disse em nota o presidente-executivo da Abegás, Augusto Salomon.

Os dados integram levantamento estatístico da Abegás, feito com concessionárias em 20 Estados, reunindo dados na indústria e nos segmentos residencial, comercial e automotivo, entre outros.