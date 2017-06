Consumo de gás cresce 8,5% em abril com recuperação econômica

São Paulo – O consumo de gás natural no Brasil teve crescimento de 10,6 por cento em abril em relação a março, com um aumento de 8,46 por cento na comparação com o mesmo mês de 2016, informou nesta segunda-feira a Associação Brasileira das Empresas Distribuidoras de Gás Canalizado (Abegás), citando uma melhora na atividade econômica.

Trata-se do primeiro crescimento mensal na comparação anual registrado desde janeiro de 2016, ressaltou o presidente executivo da Abegás, Augusto Salomon.

“O levantamento da Abegás reflete a tendência de recuperação da economia brasileira depois de um 2016 recessivo”, disse ele em nota.

Na indústria, o consumo de gás natural teve um crescimento de 4,7 por cento na comparação com o mesmo período de 2016 e uma ligeira retração de 1 por cento em relação ao mês anterior.

No segmento residencial, o consumo atingiu pela primeira vez neste ano a média de 1,18 milhão de metros cúbicos diários, com a queda da temperatura nas regiões Sudeste e Sul, disse a Abegás. O consumo cresceu 35,6 por cento em relação a março e 29 por cento na comparação com abril de 2016.

Em abril, o consumo de Gás Natural Veicular (GNV) apresentou crescimento de 5,8 por cento ante o mesmo período do ano anterior.

Com o acionamento das térmicas, em função do ligeiro aumento da demanda por energia elétrica, o consumo de gás para geração elétrica apresentou alta de 31,2 por cento na comparação com o mês anterior e de 29 por cento em relação ao mesmo período de 2016.