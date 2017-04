Consumo de energia no Brasil sobe 1,5% em março

São Paulo – O consumo de energia no Brasil aumentou de 1,5 por cento em março, enquanto a geração subiu 1,7 por cento, de acordo com dados da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE).

A análise da CCEE indica queda de 4,9 por cento no consumo do Ambiente de Contratação Regulado (cativo), no qual os consumidores são atendidos pelas distribuidoras, índice diretamente impactado pela migração de consumidores para o mercado livre.

“Os números seriam de aumento (+2,1 por cento) no consumo, caso o efeito dessas migrações fosse desconsiderado, montante que reflete os sinais de recuperação da economia”, disse a CCEE.

No Ambiente de Contratação Livre, no qual consumidores compram energia diretamente dos fornecedores, os números indicam incremento de 22,2 por cento no consumo, análise que inclui as cargas novas vindas do mercado cativo.

Ao desconsiderar esse impacto, o ACL registra aumento de 1,5 por cento no consumo.