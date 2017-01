Consumo de energia elétrica no Brasil sobe 3% em janeiro

São Paulo – O consumo de energia elétrica no Brasil subiu 3 por cento entre os dias 1º e 24 de janeiro na comparação com igual período do ano anterior, informou nesta quinta-feira a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE).

No mercado cativo, onde clientes são atendidos pelas distribuidoras, o consumo caiu 1,8 por cento, influenciado pela migração de empresas desse setor para o mercado livre de energia, no qual grandes consumidores negociam contratos de suprimento com geradores ou comercializadoras.

No ambiente livre, por sua vez, houve alta de 18,9 por cento na comparação anual, em razão da entrada de mais empresas no segmento.