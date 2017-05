Consumo de eletricidade no Brasil cai 0,4% entre 1° e 23 de maio

São Paulo – O consumo de eletricidade no Brasil apresentou retração de 0,4 por cento entre 1° e 23 de maio, quando na comparação com o mesmo período do ano anterior, informou nesta sexta-feira a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE).

No mercado regulado, em que o consumidor é atendido pelas distribuidoras de energia, houve queda de 5,4 por cento devido à migração de clientes para o mercado livre de eletricidade, onde eles podem negociar contratos diretamente com geradores. Desconsiderado esse efeito, o consumo teria subido 1 por cento, disse a CCEE.