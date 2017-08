Consumo de eletricidade fica quase estável em julho, diz EPE

São Paulo – O consumo de energia elétrica na rede no Brasil somou 37.084 gigawatts-hora em julho, com queda de 0,1 por cento ante o mesmo período do ano passado, informou a estatal Empresa de Pesquisa Energética (EPE) em boletim mensal.

Houve queda no consumo no Norte e no Nordeste, enquanto no Sul, Sudeste e Centro-Oeste houve expansão.

No acumulado dos últimos 12 meses, o consumo apresenta queda de 0,2 por cento.

O mercado regulado, atendido pelas distribuidoras de eletricidade, o consumo de eletricidade acumula queda de 6,5 por cento nos últimos 12 meses, com retração de 6,9 por cento em julho na comparação com o mesmo mês do ano anterior.

Já o mercado livre, em que os consumidores podem negociarcontratos de suprimento diretamente com geradores ou comercializadoras, o consumo apresentou alta de 17,4 por cento em julho e de 18,3 por cento em 12 meses.