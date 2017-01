Confiança econômica na zona do euro sobe mais que o esperado

Bruxelas – A confiança econômica na zona do euro foi muito melhor do que o esperado em dezembro graças a um maior otimismo na França, na Alemanha e na Holanda, sendo que as expectativas de inflação entre os consumidores aumentaram ainda mais, conforme dados da Comissão Europeia divulgados nesta sexta-feira.

A pesquisa mensal da comissão revelou que a confiança econômica nos 19 países que usam o euro subiu para 107,8 em dezembro, de 106,6 em novembro, muito acima da média a longo prazo de 100. Economistas consultados pela Reuters esperavam uma leitura de 106,8.

Enquanto as expectativas na indústria de preços ao produtor permaneceram estáveis, as expectativas de inflação subiram para 8,8 pontos em dezembro de 6,3 em novembro e 4,3 em outubro.

Por sua vez as vendas no varejo em novembro caíram na comparação mensal após alta em outubro, pressionadas principalmente pela queda nas compras de produtos não alimentícios, segundo estimativas da Eurostat.

As vendas no varejo na região caíram 0,4 por cento em novembro sobre outubro, informou a agência de estatísticas da União Europeia, confirmando as expectativas do mercado.