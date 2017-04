Confiança do investidor da zona do euro registra melhora em abril

Berlim – A confiança do investidor na zona do euro melhorou mais do que o esperado em abril e permaneceu no nível mais alto em quase 10 anos, deixando de lado riscos ligados à eleição presidencial na França.

O índice do grupo de pesquisa Sentix subiu para 23,9 pontos, nível mais alto desde agosto de 2007. A leitura ficou acima da expectativa em pesquisa da Reuters de 21,0.

No mês passado o índice havia subido para 20,7 de 17,4 em fevereiro, uma vez que se dissipou a preocupação de que os riscos políticos globais poderiam acabar com a melhora econômica.

“A zona do euro se emancipou das tendências globais”, disse o Sentix em comunicado. “A zona do euro continua a fazer mais progressos econômicos. Antes da importante eleição presidencial na França, o índice da situação atual para a economia da zona do euro subiu para o nível mais alto desde janeiro de 2008.”

A França vai eleger um novo presidente em uma eleição de dois turnos, em abril e maio. O candidato de centro Emmanuel Macron deve disputar contra a líder de extrema-direita Marine Le Pen.

Os planos dela de desistir do euro e realizar um referendo sobre a participação na União Europeia têm assustado muitos investidores.