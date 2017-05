Confiança do consumidor melhora em maio com recuo da inflação

São Paulo – A confiança do consumidor brasileiro voltou a melhorar em maio, após uma pausa no mês anterior, diante do recuo da inflação e dos juros em queda, apontou a Fundação Getulio Vargas em dados divulgados nesta quarta-feira.

O Índice de Confiança do Consumidor (ICC) avançou 2,0 pontos e chegou a 84,2 pontos em maio.

“O resultado foi influenciado pela melhora das expectativas com relação à situação financeira das famílias e o ímpeto de compras, ambos quesitos positivamente influenciados pela inflação mais baixa e os juros nominais em queda”, destacou a coordenadora da pesquisa, Viviane Seda Bittencourt, em nota.

O resultado decorre principalmente do ganho de 3,5 pontos no Índice de Expectativas (IE), para 94,6 pontos, uma vez que o Índice da Situação Atual (ISA) caiu 0,3 ponto, para 70,5 pontos.

Em maio, o IPCA-15 subiu 0,24 por cento e foi abaixo de 4 por cento no acumulado em 12 meses pela primeira vez em quase uma década, de acordo com dados divulgados na terça-feira pelo IBGE. Esse cenário mantém as portas abertas para a redução da taxa básica de juros promovida pelo Banco Central mesmo diante da turbulência política.

Viviane destacou que o aprofundamento da crise política no país ainda não foi detectado na pesquisa deste mês sobre a confiança do consumidor, mas que a coleta de dados posterior sinaliza que o aumento de incertezas no ambiente político pode provocar maior cautela dos consumidores nos próximos meses.

A turbulência política que vem abalando o país desde a semana passada foi causada pela divulgação de delações e áudio implicando o presidente Michel Temer e importantes lideranças políticas.