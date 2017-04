Confiança da construção tem em abril maior nível em 2 anos

São Paulo – A melhora da percepção sobre a situação atual em abril impulsionou a confiança da construção do Brasil para o nível mais alto em dois anos, segundo a Fundação Getulio Vargas (FGV).

O Índice de Confiança da Construção (ICST) do Brasil divulgado nesta quarta-feira subiu 1,4 ponto em abril e foi a 76,5 pontos, melhor leitura desde os 77,2 pontos vistos em abril de 2015.

O Índice da Situação Atual (ISA-CST) teve alta de 2,9 pontos, alcançando 65,7 pontos, o maior patamar desde dezembro de 2015, com destaque para a melhora da percepção em relação à carteira de contratos.

A alta do ISA compensou a leve queda do Índice de Expectativas (IE-CST) de 0,2 ponto, atingindo 87,6 pontos, pressionado pelo indicador que mede o otimismo com a situação dos negócios nos seis meses seguintes.

A coordenadora de projetos da construção da FGV/IBRE, Ana Maria Castelo, destacou que esse resultado representa uma mudança no setor em relação ao cenário visto nos últimos meses.

“A mudança detectada pela sondagem é significativa: finalmente a percepção empresarial em relação à situação corrente dos negócios melhora um pouco, seguindo a tendência das expectativas nos meses anteriores. Mas a distância entre os dois indicadores permanece muito elevada e o ISA continua em nível crítico”, diz

Em um segundo relatório, a FGV informou ainda que o Índice Nacional de Custos da Construção (INCC-M) recuou 0,08 por cento em abril, sobre 0,36 por cento em março.