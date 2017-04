Cone Sul se reúne para melhorar rede de comércio agrícola

Buenos Aires – O Conselho Agropecuário do Sul (CAS), formado pelos ministros do setor de Brasil, Argentina, Bolívia, Chile, Paraguai e Uruguai, se reunirá nesta terça-feira e amanhã em Buenos Aires com o objetivo de articular um sistema regional de comércio de agricultura e pesca.

Segundo informou o Ministério de Agroindústria argentino em comunicado, os representantes dos países integrantes do bloco buscarão estabelecer um sistema de “regras sólidas” de comércio para este setor durante a 33ª Reunião Ordinária do CAS, que nesta ocasião acontece na capital argentina.

Durante esta dupla jornada, os ministros trabalharão sobre as conclusões do encontro anterior, realizado em novembro do ano passado em Assunção, que neste momento ostenta a presidência temporária do conselho regional.

Naquela reunião, os países decidiram implementar uma bateria de medidas para reduzir a vulnerabilidade das populações camponesas da região através da melhoria do acesso às novas tecnologias que são usadas atualmente no setor.

Tabaré Aguerre, ministro de Pecuária, Agricultura e Pesca do Uruguai, pediu então a união de esforços e a melhora de estratégias para garantir a alimentação de uma população que, em sua opinião, está em ascensão, assim como para se preparar, em nível regional, para desafios como a mudança climática.

A programação inclui ainda uma série de sessões nas quais serão analisadas as possibilidades de cooperação entre o CAS e organismos internacionais como a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO) e a Comissão Econômica Para a América Latina e o Caribe (Cepal).

Amanhã, quando finalizar a agenda de reuniões, os ministros darão uma entrevista coletiva na qual exporão as conclusões do encontro e os objetivos futuros do organismo.