Concessões vão melhorar serviços e não cobrir déficit, diz Temer

Brasília – O presidente Michel Temer disse nesta sexta-feira que o objetivo das concessões anunciadas nesta semana não é cobrir o déficit público, mas permitir que os serviços melhorem e que o Estado possa investir “no que realmente importa”.

“Com essa medida, convenhamos corajosa, o objetivo não é cobrir o déficit fiscal mas criar empregos, gerar renda e dar um serviço de melhor qualidade à população”, disse Temer em vídeo divulgado nas redes sociais.

“Significa que irão funcionar melhor para você e o Estado vai receber bilhões de reais para investir no que realmente importa, saúde, segurança, infraestrutura e educação”, acrescentou.

Com frustração de receita, o governo vem enfrentando dificuldades para conseguir equilibrar as contas públicas. Na semana passada, foi preciso alterar as metas fiscais deste ano e do próximo, elevando o déficit primário para 159 bilhões de reais nos dois casos.