Conab prevê queda na safra de cana do centro-sul em 2017/18

São Paulo – O centro-sul do Brasil deverá colher uma safra de cana de 598,04 milhões de toneladas na nova safra 2017/18, que está começando a ser colhida, em queda ante o recorde de 612,48 milhões de toneladas de 2016/17, estimou nesta terça-feira a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab).

O recuo foi atribuído a uma menor área colhida (-2,8 por cento) que supera os ganhos com produtividade na região (+0,4 por cento), disse a Conab.

O relatório citou “grande número de empresas em recuperação judicial, adicionalmente afetadas pelas oscilações observadas nas cotações do açúcar, baixa competitividade dos preços internos do etanol, além dos períodos climáticos adversos, observados nas safras anteriores” no centro-sul do país, região que responde por mais de 90 por cento da produção nacional.