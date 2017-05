São Paulo – A estatal Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) elevou as projeções para as safras de soja e de milho do Brasil em 2016/17, segundo relatório divulgado nesta quinta-feira.

A safra de soja do país foi estimada em 113 milhões de toneladas, ante 110,2 milhões de toneladas no relatório da Conab de abril. Já a safra total de milho deverá atingir 92,8 milhões de toneladas, ante projeção anterior de 91,5 milhões de toneladas.