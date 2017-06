Como o risco trava parcerias entre governo e empresas no Brasil

São Paulo – A lei das Parcerias Público-Privadas (PPPs) é de 2004, mas a quantidade de projetos até hoje é relativamente pequena: pouco mais de uma centena.

Por que isso acontece? Se a resposta tivesse que ser uma palavra, ela seria risco – político, jurídico, regulatório, entre outros.

“Risco é custo, esse é um ponto básico. O risco sai do nosso bolso, inibe o investimento e onera quem utiliza esse serviço”, disse José Carlos Martins, presidente da Câmara Brasileira de Indústria da Construção (CBIC).

Ele participou de um debate sobre o tema na manhã desta quinta-feira (08) no EXAME Fórum PPPs e Concessões em São Paulo.

Nos municípios, as PPPs têm uma alta taxa de mortalidade: de 162 manifestações de interesse, apenas 34 geraram licitação e 22 se tornaram contratos, segundo números apresentados por Fernando Verdalha, sócio do escritório VGP Advogados.

Um dos problemas é que os municípios não têm corpo técnico adequado, o que aumenta o risco de captura pelo setor privado e exige apoio do governo federal.

Também faltam ferramentas para averiguar o nível de dívida contratual das administrações e políticas regulatórias que fiquem consistentes no longo prazo.

“Quem acaba alocando o risco é o juiz no âmbito de ações judiciais, mas o juiz não é o agente qualificado para fazer isso”, diz Fernando.

Uma das ideias é pulverizar o risco, fazendo lotes de concessão menores ou aumento do número de empresas permitidas em consórcio.

“O modelo concentrador não era bom para ninguém. Não tem porque fazer um lote único de 1000 quilômetros”, diz Martins.

No plano financeiro, o ideal é que as concessões sejam autossustentáveis, mas isso não é sempre possível. Entra aí o desafio de montar fundos públicos confiáveis.

Ferraz Neto apontou uma grande dificuldade de conseguir financiamento, especialmente com as alterações no BNDES nos últimos 12 meses:

“As linhas de financiamento ficaram praticamente impossíveis”.

Jonas Donizette, prefeito de Campinas e presidente da Frente Nacional de Prefeitos, notou que há uma tensão inescapável quando se juntam setor privado e público.

No privado, se lei não proíbe, pode fazer. No público, você só pode fazer se houver uma lei específica que te permita.

“Em lugar nenhum do mundo a velocidade do setor público acompanha a velocidade da iniciativa privada”, disse ele, apontando a necessidade de fortalecer os governos locais e citando impactos positivos de projetos como a renovação do Aeroporto de Viracopos em sua cidade.

Outro desafio é a comunicação desse conceito para que a população. Martins citou uma pesquisa apontando que 90% rejeitam privatização, 50% rejeitam concessão e apenas 20% rejeitam parcerias.

Um dos questionamentos de José Roberto Caetano, editor de EXAME, foi sobre como ficaria o setor de construção diante do efeito de investigações da Lava Jato.

Para Martins, o problema é a incerteza econômica do país e “é um mito” a ideia de que a Lava Jato está segurando os investimentos no setor:

“Quando há mercado, há quem ocupe. Não tenho dúvida alguma de que temos empresas totalmente aptas aqui no Brasil.”