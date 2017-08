Dubai – O comitê técnico conjunto da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) e de produtores de fora do grupo estimou que o cartel e outros países produtores cumpriram com 94 por cento dos seus cortes de produção prometidos em julho, disseram duas fontes familiarizadas com o assunto nesta segunda-feira.

O comitê técnico, que é composto de autoridades de países que monitoram a adesão aos níveis acordados de produção, se reuniu em Viena nesta segunda-feira.