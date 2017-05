Comitê da Opep e não membros recomenda manter nível de cortes

Viena – Um comitê ministerial com alguns dos principais países da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) e outros produtores recomendou nesta quarta-feira que os cortes na produção sejam mantidos no mesmo nível, disse uma fonte no cartel.

Os produtores vão se encontrar na quinta-feira para discutir o acordo de cortes, e o Kuweit havia dito mais cedo que não poderia ser descartado um cenário de aprofundamento na redução de produção.

Mas a fonte disse que o comitê de monitoramento ministerial com os membros da Opep Argélia, Kuweit, Venezuela e Arábia Saudita, além de Rússia e Omã, que não são do cartel, fez uma recomendação para que os cortes sejam mantidos “no mesmo patamar”.

O comitê também recomendou prolongar os cortes por nove meses, até março de 2018.