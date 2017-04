Comissão adia novamente votação da MP das concessões

Brasília – A Comissão Mista do Congresso Nacional destinada a analisar a Medida Provisória das concessões (MP 752) adiou novamente, desta vez por pedido coletivo de vista, a votação do texto, que estava prevista para ocorrer nesta terça-feira.

O presidente da Comissão, senador Ataídes Oliveira (PSDB-TO), marcou para a quarta-feira a votação da proposta da conversão da MP em lei, que ainda precisa passar pelos plenários da Câmara e do Senado antes de ser enviada para sanção presidencial.

Publicada pelo governo no fim do ano passado, a MP trata, principalmente, de regras para a prorrogação de concessões atuais de infraestrutura e para a devolução de contratos com problemas.