Colômbia realiza maior descoberta de gás dos últimos 28 anos

Bogotá – O presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos, anunciou nesta quarta-feira a descoberta em águas do Caribe de uma “nova jazida de gás”, que é a “maior descoberta” dos últimos 28 anos.

“A descoberta nos permite alargar ainda mais o mercado colombiano do gás natural, um combustível econômico e amigável ao meio ambiente”, explicou o governante na Casa de Nariño, sede do Executivo.

A descoberta, que foi qualificada pelo chefe de Estado como “a maior em 28 anos”, foi feita pelas companhias Ecopetrol e Anadarko, que “finalizaram com sucesso a perfuração de um poço em águas profundas do sul do Caribe colombiano, o que significado uma nova jazida de hidrocarboneto”.

A Anadarko, a empresa parceira da estatal Ecopetrol, é reconhecida no mundo por ser especialista em águas ultraprofundas e seleccionou a Colômbia como um de seus países foco.

Na Colômbia, mais de 8,4 milhões de famílias em 706 municípios usam o gás em seus lares para cozinhar.

Também, mais de 550 mil veículos se movem com este hidrocarboneto e mais de 4,7 mil empresas o usam como combustível.

“Este importante achado, a atividade exploratória que temos no Caribe e o investimento das maiores empresas do mundo ratificam nosso potencial em hidrocarbonetos. O mais importante, ratificam que a Colômbia é um destino atraente para o investimento estrangeiro. Protegemos e promovemos o investimento”, precisou Santos.

A nova jazida de gás permitirá ao país estender a autossuficiência gasífera durante as próximas décadas.

A Colômbia conta hoje com reservas comprovadas de 4,4 trilhões de m³ de gás natural, o que lhe garante um abastecimento até 2027.

A exploração na zona litorânea afora da Colômbia continua com a espanhola Repsol e Ecopetrol, que adiantam a perfuração de outro poço no Caribe.

Também, no segundo semestre, serão perfurados outros dois poços com empresas de primeiro nível como a brasilera Petrobras, a norueguesa Statoil e a indiana ONGC.