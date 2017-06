Colheita de café 2017/18 do Brasil avança para 31%, diz Safras

A colheita da safra brasileira de café 2017/18 avançou para 31 por cento da área na semana até 13 de junho, contra 25 por cento na semana anterior, disse a consultoria Safras & Mercado em relatório nesta sexta-feira.

Os trabalhos registram atraso ante mesmo período de 2016, quando a colheita estava em 34 por cento, e frente à média dos últimos cinco anos, de 32 por cento.

A Safras projetou que foram colhidas 15,78 milhões de sacas de 60 quilos até o dia 13, dada sua estimativa de uma produção nacional total de 51,1 milhões de sacas em 2017.

O consultor da Safras, Gil Barabach, disse que a colheita voltou a evoluir bem, apesar das chuvas, mas a oferta de café novo no mercado segue baixa.

“A demora na secagem e no beneficiamento ajudam a explicar o baixo volume no disponível. O excesso de umidade fez crescer o reporte de café molhado no terreiro e mais ainda de queda de fruto do pé, o que deve aumentar o percentual de varreção”, afirmou ele, que prevê ainda possíveis impactos na qualidade da bebida.

A colheita do café arábica evoluiu 5 pontos percentuais, para 24 por cento da safra, em linha com o ritmo no ano passado.

A média dos últimos cinco anos para o período é de 20 por cento da produção.

Já a colheita do café conilon alcança agora 54 por cento, com avanço de 11 pontos percentuais em relação à semana anterior.

Os trabalhos estão atrasados ante os 68 por cento colhidos no mesmo período do ano passado e abaixo da média dos últimos cinco anos, de 63 por cento.