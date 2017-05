Cobrar despacho de bagagem afetará turismo, diz Fecomércio RJ

Rio – A Federação do Comércio do Estado do Rio de Janeiro (Fecomércio RJ) criticou nesta terça-feira, 2, a liberação da cobrança extra por despacho de bagagens por parte das companhias aéreas.

A medida está em vigor no país desde sábado (29) por força de uma decisão judicial.

Segundo a entidade, a decisão terá um impacto negativo no transporte de passageiros.

“Em meio aos contratempos vividos hoje na economia, as empresas precisam trabalhar pelo aumento de sua base de clientes, de forma a incrementar o faturamento, em lugar de criar novos custos a incidirem sobre uma cartela menor de consumidores”, defendeu a Fecomércio RJ, em nota oficial.

A Federação informa que já tinha identificado queda na intenção do brasileiro de utilizar o transporte aéreo em viagens, através de pesquisa de mercado realizada anualmente sobre o setor de turismo.

A cobrança extra de bagagens teria potencial para impactar viagens realizadas por aproximadamente 5,9 milhões de brasileiros e, consequentemente, o desempenho do comércio de bens, serviços e turismo no país, apontou a entidade.