CNPE aprova alterações em rodadas de petróleo previstas para 2018

Brasília – O Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) decidiu nesta quinta-feira promover algumas alterações no planejamento das rodadas de licitações de áreas de exploração de óleo e gás programadas para maio do ano que vem, tanto na rodada de partilha (pré-sal) como na de áreas de concessão, fora do pré-sal.

No caso da Quarta Rodada de licitação de blocos do pré-sal, sob o regime de partilha, programada para maio de 2018, o CNPE decidiu ampliar a oferta para o sul do prospecto de Uirapuru, na Bacia de Santos.

No caso da 15ª Rodada de licitações sob o regime de concessão, também prevista para maio do ano que vem, foram incluídos os setores SSEAL-AUP1 e SSEAL-AUP2, na Bacia de Sergipe-Alagoas, e o setor SPEPB-AP3, da Bacia de Pernambuco-Paraíba.

Também foi antecipada, da 16ª Rodada para a 15ª Rodada de concessões, a oferta do setor SC-AP5, da Bacia de Campos.

Por outro lado, foi postergada da 15ª Rodada para a 16ª Rodada, programada para o segundo semestre de 2019, a inclusão do setor SC-AP4 da Bacia de Campos.