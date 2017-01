CNI considera positivo corte de taxa Selic para 13%

Brasília – A Confederação Nacional da Indústria (CNI) avaliou nesta quarta-feira, 11, como positiva a decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central de reduzir em 0,75 ponto porcentual a taxa básica de juros da economia, para 13% ao ano.

“A decisão do Comitê de Política Monetária do Banco Central (Copom) foi acertada diante da forte desaceleração da inflação e da frustração das expectativas de recuperação da atividade econômica”, afirma a entidade em nota.

“A indústria considera que a redução significativa dos juros é importante para recuperar as condições financeiras das empresas e das famílias e abrir caminho à reativação dos investimentos, do consumo, da produção e do emprego”, completa a entidade.

A CNI alerta que a trajetória sólida de redução dos juros e a manutenção das taxas em patamares baixos no longo prazo dependem do avanço das medidas de ajuste fiscal.

Na avaliação da entidade, a PEC do teto de gastos deve ser complementada com outras ações que busquem o controle da dívida pública e a estabilização da economia, como a reforma da Previdência Social.