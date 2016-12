CMN altera direcionamento da LCA para investimento rural

Brasília – O Conselho Monetário Nacional (CMN) aprovou nesta quarta-feira resolução que altera o direcionamento de recursos da Letra de Crédito do Agronegócio (LCA), passando a contemplar o financiamento de investimento rural com as mesmas condições já existentes para custeio rural.

Em nota, o Banco Central destacou que as instituições que operam no crédito rural devem obrigatoriamente direcionar 14 por cento dos recursos que captarem via LCA para custeio rural a uma taxa de até 12,75 por cento ao ano.

Com a resolução, elas poderão direcionar os recursos também para financiamentos de investimento rural obedecendo à mesma taxa.

Em outro voto do BC no CMN, foram ajustadas as normas do Programa de Garantia da Atividade Agropecuária (Proagro) para vedar o enquadramento, no Proagro Tradicional de empreendimentos em locais não alcançados pelo Zoneamento Agrícola de Risco Climático (Zarc), elaborado pelo Ministério da Agricultura.