China volta a apresentar superávit comercial em março

Pequim – A China voltou a garantir superávit em sua balança comercial em março, graças a uma recuperação das exportações, depois de apresentar um inesperado déficit em fevereiro.

No mês passado, a segunda maior economia do mundo registrou superávit comercial de US$ 23,93 bilhões, revertendo o déficit de US$ 9,15 bilhões observado em fevereiro, segundo dados da Administração Geral de Alfândega do país. Economistas consultados pelo Wall Street Journal previam saldo positivo menor em março, de US$ 12 bilhões.

As exportações chinesas medidas em dólares subiram 16,4% na comparação anual de março, após mostrarem queda de 1,3% em fevereiro. O resultado superou de longe a projeção do mercado, que era de acréscimo de 4,9%.

Já as importações da China tiveram expansão anual de 20,3% em março, após saltarem 38,1% no mês anterior. Neste caso, a previsão dos analistas era de alta de 18,4% nas importações.

