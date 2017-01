China traz estabilidade em meio a incertezas mundiais, diz premiê

Pequim – A China oferece “uma âncora de estabilidade e crescimento” em um mundo incerto com seu apoio às reformas, abertura e livre comércio, escreveu o primeiro-ministro Li Keqiang, em um artigo no Bloomberg Businessweek publicado nesta quinta-feira.

A China está abrindo novos setores de sua economia a investimentos e melhorando o acesso a muitos outros enquanto garante que todas as empresas registradas na China sejam tratadas de forma igual, escreveu Li.

“O mundo é uma comunidade de destino compartilhado”, escreveu Li. “É preferível para os países negociarem bens e serviços e títulos através de parcerias de investimentos do que negociar farpas e construir barreiras. Se diferenças surgirem, cabe a todos nós discutir com eles com respeito e aguçado senso de igualdade.”

Li disse ainda que o país continua com as reformas estruturais.