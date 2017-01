China se diz confiante de que economia cresceu 6,7% em 2016

Xangai – A China está confiante de ter alcançado um crescimento econômico de 6,7 por cento em 2016, dentro da meta determinada para o ano, disse no domingo o vice-ministro de Finanças, Zhu Guangyao.

A economia da China expandiu 6,7 por cento nos três primeiros trimestres do ano passado, e Zhu afirmou estar confiante de que a taxa de crescimento alcançou o mesmo nível ou mais no quarto trimestre de 2016. As declarações de Zhu foram dadas em um fórum da Universidade Tsinghua em Pequim.

A China que buscava crescimento econômico entre 6,5 e 7 por cento para 2016, aumentou os gastos governamentais, viu uma alta do setor imobiliário e níveis recordes de empréstimo bancário no ano passado, o que entretanto também levou a um forte aumento da dívida.

Muitos analistas acreditam que o crescimento foi mais baixo do que os dados oficiais sugerem, mas reconhecem que o boom da construção sustentou de forma significativa a economia.