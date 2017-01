China reduz compras de soja por margem apertada de processadores

Pequim – Processadores de soja na China, maior importador do mundo, reduziram o ritmo de compras de grãos nas últimas semanas uma vez que os preços em alta afetaram seus lucros, e deverão trabalhar com seus amplos estoques às vésperas do feriado do Ano Novo Lunar.

A alta nos preços da soja e uma demanda menor por óleo e farelo de soja impactaram os ganhos, reduzindo as margens de esmagamento em mais da metade desde o início do ano.

Em Rizhao, uma das principais regiões de esmagamento na China, as margens caíram para 53 iuanes (7,65 dólares) por tonelada, menor nível desde setembro.

“O pessoal acumulou muitos estoques nos últimos meses, então o interesse em comprar caiu, principalmente com o feriado do Ano Novo Lunar se aproximando”, disse um operador em Pequim.

A desaceleração vem logo em seguida a um surto de compras em novembro que impulsionou uma alta de 18 por cento nos preços futuros, que atingiram máximas em 18 meses de mais de 4.400 iuanes a tonelada.

As compras podem ser retomadas após o Ano Novo Lunar, um feriado de uma semana, conforme a safra da América do Sul chegar ao mercado em março, disseram operadores, embora os preços relativamente altos possam continuar a impactar os lucros.