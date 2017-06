China quer aumentar parcela de serviços no PIB para 60% até 2025

Pequim – A China pretende aumentar a participação do setor de serviços no Produto Interno Bruto (PIB) para 60 por cento até 2025, segundo a Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma em diretrizes para o desenvolvimento do setor divulgadas nesta quarta-feira.

O setor de serviços respondeu por 51,6 por cento do PIB em 2016, um aumento de 1,4 ponto percentual ante 2015, quando o nível ultrapassou 50 por cento pela primeira vez.

O crescimento rápido do setor de serviços ajudará a China a aprimorar e equilibrar sua economia, melhorando sua competitividade global no longo prazo, disse a comissão, a principal agência de planejamento.

A parcela do setor de serviços no PIB na China é baixa em relação aos países desenvolvidos, onde geralmente é de cerca de 70 por cento, acrescentou.

O setor de serviços da China deve empregar 55 dos trabalhadores até 2025, disse a agência.

As empresas de serviços superaram as indústrias e se tornaram os maiores empregadores da China pela primeira vez em 2011, somando 35 por cento de todos os empregos.