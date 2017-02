China mais do que dobra capacidade em energia solar em 2016

PEQUIM – A capacidade instalada em energia solar fotovoltaica na China mais do que dobrou no ano passado, transformando o país no maior produtor de energia solar do mundo em capacidade, disse a Administração Nacional de Energia neste sábado.

A capacidade fotovoltaica instalada subiu para 77,42 gigawatts ao final de 2016, com a adição de 34,54 gigawatts ao longo do ano, mostraram dados da agência.

Shandong, Xinjiang e Henan ficaram entre as províncias que tiveram o maior aumento da capacidade, enquanto Xinjiang, Gansu, Qinghai e Mongólia Interior foram as regiões que terminaram com maior potência total ao final do ano.

A China pretende instalar mais de 110 gigawatts em capacidade solar no período 2016-2020, segundo o plano de desenvolvimento solar traçado pela agência de energia.

O país pretende impulsionar o uso de fontes não fósseis de geração de energia para 20 por cento de sua matriz em 2030, ante 11 por cento hoje.

A China planeja investir cerca de 364 bilhões de dólares em geração de energia renovável até 2020.

