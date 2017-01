China inspeciona bolsas de bitcoin para conter saída de capital

Pequim – Reguladores na China inspecionaram hoje os escritórios de várias bolsas de bitcoin, numa tentativa de conter a tendência de saídas de capital em meio à desvalorização do yuan ante o dólar.

Funcionários de agências do governo visitaram o escritório da BTCC, uma das principais bolsas da moeda virtual na China, para verificar se foram conduzidos negócios sem as devidas autorizações e licenças, afirmou a unidade do banco central chinês (PBoC) em Xangai, em comunicado divulgado em sua página na internet.

A inspeção também teve o objetivo de checar se a BTCC não está envolvida em esquemas de preços combinados e se respeita as regras de combate à lavagem de dinheiro, de acordo com o comunicado.

Outras bolsas foram inspecionadas, incluindo a Huobi e Okcoin, que, junto com a BTCC, são as três maiores em operação na China continental. Porta-vozes das três bolsas não quiseram se manifestar sobre as inspeções.

A recente queda do yuan em relação ao dólar tem levado investidores na China a transferir recursos ao exterior de formas que podem estar burlando os controles de capital do país, como por meio de aplicações em bitcoin ou ouro.

Fonte: Dow Jones Newswires.