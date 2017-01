China inicia primeira viagem de trem de carga para Londres

A China iniciou o primeiro serviço de trem de carga para Londres a partir de Yiwu, uma famosa cidade de mercado atacadista na província leste de Zhejiang, segundo a agência de notícias chinesa Xinhua.

O trem viajará por 18 dias, percorrendo mais de 12.000 quilômetros, para chegar ao Reino Unido a partir da China, segundo a Xinhua. A viagem passará por Cazaquistão, Rússia, Belarus, Polônia, Alemanha, Bélgica e França até chegar a Londres.

O ex-primeiro-ministro britânico David Cameron provocou a preocupação de aliados ao colocar o Reino Unido como ponto de entrada no Ocidente para investimentos da China e propor transformar Londres no principal centro internacional para o iuan.

A atual primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, disse que o relacionamento com a China continua “dourado”, à medida que busca atrair bilhões de dólares em investimentos chineses no momento em que o país se prepara para deixar a União Europeia.