China facilita regras para empresas tomarem crédito no exterior

Pequim – O Banco do Povo da China (PBoC, o BC chinês) tomou medidas para impulsionar a tomada de crédito por empresas chinesas no exterior, em sua última tentativa de atrair recursos ao país.

Pelas novas regras, companhias de fora do setor bancário poderão tomar um volume de empréstimos duas vezes maior do que antes fora da China, de acordo com comunicado divulgado no site do PBoC no fim de semana.

As medidas, que entraram em vigor imediatamente, têm como objetivo expandir os canais de financiamento para empresas e reduzir seus custos de captação, afirmou o BC chinês.

O PBoC também decidiu autorizar empresas chinesas a venderem moeda estrangeira captada no exterior a bancos.

Pequim tem se esforçado para incentivar mais entradas de capital e, ao mesmo tempo, conter a tendência de saída de recursos, uma vez que as reservas internacionais da China recentemente atingiram o menor nível em quase seis anos.

Fonte: Dow Jones Newswires.