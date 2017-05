China diz aos EUA que é preciso cooperação comercial mais forte

O ministro do Comércio da China, Zhong Shan, afirmou ao novo representante de Comércio dos Estados Unidos, Robert Lighthizer, que os dois lados devem fortalecer a cooperação e lidar com as disputas no comércio, de acordo com comunicado no site do Ministério do Comércio da China nesta segunda-feira.

Os dois se encontraram no domingo, durante o fórum Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (Apec, na sigla em inglês).

Lighthizer disse na reunião com Zhong Shan que as guerras comerciais não são do interesse de nenhum país, segundo o comunicado do Ministério do Comércio chinês.

Desacordos em relação às negociações de comércio global vieram à tona no fórum Apec, que não chegou a um entendimento sobre seu comunicado conjunto após a oposição dos EUA em relação ao texto sobre combate ao protecionismo.