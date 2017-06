China deve subir juros após Fed ajustar taxas, dizem operadores

Xangai – Uma pequena maioria de operadores nos mercados financeiros da China acredita que o banco central do país deverá elevar as taxas de juros de curto prazo esta semana se o Federal Reserve, banco central dos Estados Unidos, aumentar seus juros como esperado, de acordo com pesquisa da Reuters.

O Banco do Povo da China surpreendeu os mercados em meados de março ao elevar as taxas interbancárias de curto e médio prazos horas depois de o Fed aumentar os custos de empréstimos.

A medida levou alguns analistas a especular que o BC chinês havia decidido “sincronizar” suas ações com as do Fed em uma tentativa de reduzir a persistente pressão de depreciação sobre o iuan contra o dólar e desencorajar a saída de capital.

Isso também se encaixa com as promessas da China de lidar com os riscos de um explosivo aumento da dívida.

Seis de 10 operadores nos mercados monetário, cambial e de títulos questionados pela Reuters disseram acreditar que a China elevará os juros se o Fed fizer isso.

Mas o tamanho da alta seria mais modesto, e provavelmente irá se restringir às taxas de operações no mercado aberto, disseram os operadores.

Eles não esperam um aumento na taxa de empréstimo referencial da China, que permanece a mesma há quase dois anos.

A expectativa é de que o Fed eleve a taxa de juros em mais 0,25 ponto percentual na reunião dos dias 13 e 14 de junho.

Vários aumentos promovidos pelo BC chinês neste ano foram principalmente de 0,10 ponto percentual, e os operadores projetam que qualquer ação esta semana seja de magnitude similar.