China cancela importações de etanol por ameaça de alta em tarifa

Pequim – Compradores chineses cancelaram a compra de até sete cargas de etanol que deveriam chegar ao país no final de março, disseram fontes, no primeiro sinal de que uma provável alta em tarifas de importação ameaça frear a demanda do mercado chinês, líder em expansão global.

Uma vez que a China não incluir uma nova tarifa de importação de etanol no rol de exceções para 2017, há uma expectativa de que a tarifa suba para 30 por cento, ante 5 por cento atualmente, o que tiraria as importações do mercado devido aos preços, segundo duas fontes familiarizadas com o mercado de etanol chinês.

“Alguns transportadores que eram compradores regulares retiraram do mercado seis ou sete cargas para o primeiro trimestre”, disse um operador, que pediu para não ser identificado.

Sete carregamentos podem representar entre 266 mil e 443 mil metros cúbicos de etanol. Os embarques de etanol para a China nos primeiros 11 meses de 2016 somaram 765,3 mil metros cúbicos, alta de 51 por cento ante o ano anterior. Em 2015, as importações para o país haviam crescido 2.741 por cento na comparação anual.

Mas o mercado está confuso sobre as tarifas para 2017, após o governo ter dito que iria ajustar a taxa para “proteger” a indústria doméstica, sem dar maiores detalhes.

Como uma lista de produtos com tarifas preferenciais de 5 por cento em 2017 já foi publicada e não incluiu o etanol, surgiram especulações de que as tarifas poderão voltar ao nível normal de 30 por cento.