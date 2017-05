CCEE eleva em quase 20% previsão de preço spot da energia em 2017

São Paulo – O preço spot da energia elétrica no Sudeste do Brasil deverá fechar 2017 com uma média de 343,10 reais por megawatt-hora, disse nesta terça-feira a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE), uma alta de 18,6 por cento ante projeção anterior.

O pico em 2017 do preço spot, ou Preço de Liquidação das Diferenças (PLD), deverá ser registrado neste mês, com 534 reais por megawatt-hora.

A partir de junho o preço deve cair gradativamente, para até 174 reais em dezembro, segundo as projeções, apresentadas pela CCEE em videoconferência.

Em abril, a Câmara havia estimado um PLD máximo de 410 reais por megawatt-hora no Sudeste em agosto, com mínima de 176 reais em dezembro.

No Nordeste, a CCEE apontou perspectiva de um preço médio de 353,33 reais por megawatt-hora em 2017, ante 301,13 reais estimados em abril.