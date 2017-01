Canadá diz que pode não conseguir ajudar México com Nafta

Calgary – O Canadá se concentrará na preservação de seus laços comerciais com os Estados Unidos durante conversas para renegociar o Nafta e pode não ser capaz de ajudar o México a evitar ser alvo do governo do presidente norte-americano Donald Trump, dizem fontes do governo canadense.

“Nós amamos nossos amigos mexicanos, mas nossos interesses nacionais vêm em primeiro lugar e a amizade vem em segundo lugar”, disse uma fonte durante retiro dos membros do governo em Calgary, Alberta.

“Os dois não são mutuamente exclusivos”, acrescentou a fonte.

Os comentários estão entre os mais duros de autoridades canadenses, que estão cada vez mais convencidas de que o México vai sofrer o maior dano por mudanças no Acordo de Livre Comércio da América do Norte (Nafta, em inglês).

O presidente dos EUA, Donald Trump, disse no domingo que planeja conversações para iniciar a renegociação do Nafta, sob o qual o Canadá e o México enviam a maior parte de suas exportações para os Estados Unidos.

As fontes canadenses afirmam que Ottawa não tomou nenhuma decisão final sobre como abordar as negociações do Nafta, uma vez que a posição de Trump é amplamente desconhecida.

O governo rejeitou a ideia de que o Canadá abandonará formalmente o México.

A chanceler Chrystia Freeland disse na terça-feira que o Canadá apoiou o Nafta como um acordo trilateral e ressaltou que o primeiro-ministro Justin Trudeau conversou com o presidente mexicano Enrique Peña Nieto no fim de semana.