Camex zera Imposto de Importação de outros 100 bens de capital

São Paulo – A Câmara de Comércio Exterior (Camex) zerou a alíquota do imposto de importação incidente sobre mais de uma centena de bens de capital e de meia dúzia de bens de informática e de telecomunicações sem similares nacionais (ex-tarifários), segundo decisões publicadas nesta terça-feira no Diário Oficial da União.

A medida vale até 30 de junho de 2019.

A Camex já tinha publicado na semana passada a redução a zero das alíquotas do Imposto de Importação de uma outra série de bens de capital e de informática e telecomunicações.

Somente no ano passado, a Camex aprovou 3.270 pedidos de ex-tarifários, que reduziram os custos para aquisição no exterior de bens de capital e de bens de informática e telecomunicações para investimentos no Brasil.