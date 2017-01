Caixa oferta R$6 bi para linha de custeio antecipado

São Paulo – A Caixa Econômica Federal anunciou nesta terça-feira que está disponibilizando 6 bilhões de reais para linha de custeio antecipado no crédito rural para a temporada de cultivo 2017/18.

A medida, disse a Caixa em nota, permitirá que produtores tenham acesso aos recursos para custear as lavouras 270 dias antes do início do plantio.

Segundo a Caixa, a carteira de crédito rural do banco ultrapassou montante de 7 bilhões de reais de saldo em operações ativas, e a estimativa é de que as contratações de linhas para o setor agrícola na atual temporada (2016/17) superem 10 bilhões de reais.