Caged confirma previsões de recuperação do emprego, diz Meirelles

Brasília – O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, usou nesta terça-feira, 20, seu perfil no Twitter para comemorar o resultado do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) de maio, com a criação de 34.253 postos de trabalho com carteira assinada no mês passado.

“Este número confirma nossas previsões de uma recuperação gradual do emprego”, afirmou o ministro na rede social.

“Na retomada do crescimento, a economia demanda algum tempo para atingir o nível de emprego que desejamos. O importante é que o rumo está certo”, completou.

Esse foi o segundo resultado positivo seguido e o primeiro para meses de maio desde 2014, quando foram abertas 58,8 mil vagas.

Nos cinco primeiros meses de 2017, há uma abertura de 48.253 postos de trabalho com carteira assinada. Em 12 meses, porém, há um fechamento de 853.665 vagas.