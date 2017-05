Brasil tem superávit comercial recorde para abril de US$6,96 bi

Brasília – O Brasil teve superávit comercial de 6,969 bilhões de dólares em abril, melhor desempenho já registrado para o mês, diante de elevação expressiva das exportações, movimento que vem sendo embalado por aumento dos preços de importantes produtos da pauta comercial.

O número veio um pouco abaixo da estimativa de saldo positivo de 7,03 bilhões de dólares, segundo pesquisa da Reuters.

Em abril, as exportações tiveram alta de 27,8 por cento ante igual mês de 2016, pela média diária, a 17,686 bilhõesbilhões de dólares, divulgou o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC) nesta terça-feira.

O destaque do resultado de abril ficou novamente com as commodities. As vendas de produtos básicos somaram 9 bilhões de dólares diante do bom desempenho de minério de ferro, petróleo em bruto e minério de cobre.

A exportação de manufaturados somou 6,146 bilhões de dólares e a de semimanufaturados 2,108 bilhões de dólares.

Já as importações cresceram 13,3 por cento na comparação com o mesmo mês do ano passado, também pela média diária, a 10,717 bilhões de dólares.

No mês, cresceram as importações de combustíveis e lubrificantes, com alta de 28,5 por cento ante abril de 2016, e de bens intermediários, avanço de 16,5 por cento na mesma base de comparação.

Acumulado do ano

Nos primeiros quatro meses do ano, o superávit da balança comercial atingiu 21,387 bilhões de dólares, patamar recorde para o período e 61,4 por cento superior ao verificado em igual etapa de 2016.

Para 2017, o MDIC projeta um superávit semelhante ao de 2016, da ordem de 47,7 bilhões de dólares, mas com aumento de exportações e importações na esteira da recuperação da economia. Nos últimos dois anos, as duas pontas vinham exibindo queda, mas com recuo mais pronunciado das importações.

Diante do bom desempenho nos primeiros meses do ano, contudo, o mercado já vê um número mais favorável para a balança em 2017. Segundo o boletim Focus divulgado pelo Banco Central nesta terça-feira, a expectativa é de 53,15 bilhões de dólares.