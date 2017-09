Brasil tem segundo pior PIB entre 42 países, diz Austin Ratings

São Paulo – O Brasil teve o segundo pior resultado de crescimento trimestral entre 42 países monitorados pela Austin Ratings.

Os números divulgados pelo IBGE nesta sexta-feira (01) mostram que o PIB cresceu 0,3% no 2º trimestre em relação ao mesmo período do ano passado.

Só ficamos atrás da Noruega, com 0,2% na mesma medida. Os primeiros lugares são China (6,9%), Filipinas (6,5%) e Malásia (5,8%) e a média geral é 3%.

A taxa do 2º trimestre em relação ao 1º foi dessazonalizada e anualizada, o que transformou os 0,2% em 0,8% – igual a Portugal e só na frente de Taiwan com 0,8%.

As fontes utilizadas para fazer o ranking foram a Austin Ratings, IBGE, Bancos Centrais, Eurostat, OECD, FMI e Banco Mundial.

As estimativas para o crescimento brasileiro em 2017 e 2018 são do último Boletim Focus do Banco Central, que expressam a média do mercado.

Veja a tabela completa: