Brasil tem exportação recorde de minério de ferro em 2016

Brasília – As exportações brasileiras de minério de ferro e seus concentrados em 2016 atingiram um volume recorde de 373,962 milhões de toneladas, aumento de 1,7 por cento em relação a 2015, disse nesta segunda-feira o secretário de Comércio Exterior do país, Abrão Neto, durante apresentação dos números da balança comercial.

Mas a receita com os embarques de minério de ferro e seus concentrados, um dos principais produtos da pauta de exportação do Brasil, caiu 6 por cento, para 13,289 bilhões de dólares, devido a preços mais baixos dos produtos ao longo do ano, acrescentou ele.

As exportações de minério de ferro do Brasil são feitas majoritariamente pela Vale, maior produtora global da commodity.