Brasil registra menor inflação trimestral desde 1994

O Brasil registrou no primeiro trimestre uma inflação de 0,96%, seu menor nível desde o início do Plano Real, em 1994, segundo dados oficiais publicados nesta sexta-feira.

O índice inflacionário (IPCA) do primeiro trimestre de 2016 foi de 2,62%, lembrou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Em março, o aumento de preços foi de 0,25%, frente a 0,33% em fevereiro e 0,43% em março de 2016.

Esse resultado fica um pouco acima da estimativa média de 0,25% estabelecida por 27 analistas e instituições financeiras consultados pelo jornal Valor Econômico.

No acumulado de doze meses, o IPCA chega a 4,57%, apenas sete décimos acima do centro da meta (4,50%, com uma margem de 1,5 pontos percentuais) fixada pelo governo. No acumulado de doze meses até fevereiro, chegava a 4,76%.

O aumento trimestral dos preços foi o menor desde 1994.