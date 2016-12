Brasil fecha 116.747 vagas formais de trabalho em novembro

Brasília – O Brasil fechou 116.747 vagas formais de emprego em novembro, pior que o esperado, segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgado pelo Ministério do Trabalho nesta quinta-feira.

Em pesquisa da Reuters, a expectativa era de que 62 mil empregos seriam encerrados no último mês, segundo mediana das projeções.

Em novembro de 2015, o Brasil fechou 130.629 postos.

No mês passado, as demissões superaram a criação de vagas principalmente na indústria de transformação (51.859 postos) e na construção civil (50.891 postos).

Apesar do resultado negativo, o comércio foi destaque entre os setores de atividade econômica, registrando a abertura de 58.961 vagas.

No acumulado dos onze primeiros meses do ano, houve o fechamento líquido de 858.333 postos na série com ajuste — performance melhor do que a registrada no ano passado, que registrou 945 mil postos. Nos doze meses encerrados em novembro, foram 1,472 milhão de postos perdidos, também na