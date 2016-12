Conab fará leilões para apoiar vendas de trigo no Sul

São Paulo – Novos leilões de prêmio para estimular o escoamento do trigo dos Estados do Sul do país serão realizados na próxima semana, para apoiar a comercialização de mais de 400 mil toneladas, informou a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) nesta quarta-feira.

Os leilões visam trazer liquidez para o mercado do cereal, que registrou preços abaixo dos mínimos de garantia do governo, em meio a uma safra recorde no Brasil e uma grande produção na vizinha Argentina.

A Conab informou que fará na próxima quarta-feira (4) leilão de Prêmio Equalizador Pago ao Produtor Rural (Pepro) para 307,5 mil toneladas e leilão de Prêmio para Escoamento de Produto (PEP) para 107,5 mil toneladas de trigo das classes Pão e Melhorador.

As subvenções são oferecidas a produtores rurais ou a suas cooperativas com sede nos Estados de Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, para onde não podem ser destinados os produtos.

Estão incluídos na destinação indústrias moageiras, cooperativas de produtores rurais na condição de indústria de ração ou comerciantes, avicultores e suinocultores que dispõem de indústrias próprias de ração animal e comerciantes de cereais.

As operações de Pepro e PEP, iniciadas este mês, atendem a uma demanda do setor produtivo.

Em três leilões de Pepro já realizados, segundo a Conab, foi ofertada subvenção para 592,5 mil toneladas de trigo e negociado prêmio para 397 mil toneladas.

Já nas três operações de PEP foi ofertado apoio ao escoamento de 322,5 mil toneladas e negociado prêmio para 47,7 mil toneladas.