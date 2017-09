Brasil exporta recorde de 5,7 mi t de soja em agosto, diz Anec

São Paulo – As exportações de soja pelo Brasil totalizaram um recorde de 5,7 milhões de toneladas em agosto, cerca de 500 mil toneladas a mais frente ao melhor resultado observado até então, em agosto de 2015, informou nesta sexta-feira a Associação Nacional dos Exportadores de Cereais (Anec).

No acumulado de 2017, as vendas da oleaginosa alcançam 57,6 milhões de toneladas, “já sendo este o melhor resultado para as exportações de soja em um mesmo ano, mesmo restando ainda quatro meses para o final de 2017”, acrescentou a Anec, em nota.