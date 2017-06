Brasil e México iniciam negociação para estender acordo econômico

México – Brasil e México iniciaram nesta segunda-feira a sexta rodada de negociações para estender e aprofundar o Acordo de Complementação Econômica 53 (ACE 53), informou a Secretaria de Economia mexicana.

“De 12 a 14 de junho acontecerá em Brasília a sexta rodada de negociação para a Ampliação e Aprofundamento do Acordo de Complementação Econômica No. 53 (ACE 53) entre México e Brasil”, indicou a secretaria em um boletim.

A intenção é “dar continuidade aos trabalhos realizados em matéria de: acesso a mercados, regras de origem, facilitação do comércio, serviços, medidas sanitárias e fitossanitárias, obstáculos técnicos ao comércio e solução de controvérsias”, indicou o comunicado.

Nesta negociação, México e Brasil buscam incrementar o intercâmbio econômico e comercial entre duas das maiores economias da América Latina.

Ao mesmo tempo, estabelecer um marco jurídico robusto que permita dotar de transparência e correção os processos de comércio exterior entre ambos os países, acrescentou o texto.

A delegação mexicana é liderada pelo subsecretário de Comércio Exterior da Secretaria de Economia, Juan Carlos Baker.

O Brasil é o primeiro parceiro comercial para o México na América Latina, bem como o segundo destino de exportações e primeiro fornecedor de importações mexicanas provenientes da região.

Em 2016, o comércio bilateral totalizou US$ 7,78 bilhões.

“Esta negociação faz parte da estratégia de integração do México com a América Latina, além de reiterar seu compromisso com o livre comércio como pilar fundamental do crescimento e o desenvolvimento econômico”, concluiu a secretaria.

Em maio de 2015, durante uma visita da então presidente Dilma Rousseff ao México, foi acordado o aprofundamento do ACE 53 entre Brasil e México.